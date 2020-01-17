Без помощи полиции: украинец вернул через приложение забытый в такси iPhone

Уже через несколько дней мужчина начал получать уведомления о попытках взломать Apple ID.

Киевлянин Виктор Глущенко в новогоднюю ночь забыл свой iPhone XS Max в салоне сервиса такси Uber. Когда обратился к водителю за помощью, тот телефон «не увидел».

Об этом сообщает Ain.

Устройство, оставленное на сидении такси, пытались продать через подставных лиц на OLX.

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На телефоне была включена функция Find my iPhone, поэтому владелец восстановил номер, но устройство решили не искать. В полицию с заявлением не пошел: «Жалко времени, а успех – маловероятен».

Уже через несколько дней он начал получать уведомления о попытках взломать Apple ID: «Сам пароль, очевидно, уже разблокировали, и пытались стереть с него мои данные. Неприятно понимать, что куча твоей информации сейчас находится в руках не самого приятного существа», – сказал Виктор.

Еще через день на почту владельцу смартфона поступило сообщение от неизвестной женщины: «Вы телефон не теряли?».

Как сообщал УНИАН, пользователь Reddit с ником Lubie121 случайно отправил матери фото и аудио занятия сексом.