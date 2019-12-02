Сын случайно отправил фото и звуки своего секса матери

По словам автора поста, снимки получились размытыми, но на аудио отчетливо были слышны звуки секса.

Пользователь Reddit с ником Lubie121 случайно отправил матери фото и аудио занятия сексом.

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Курьезный и одновременно неловкий момент произошел из-за особой функции его смартфона: при трех быстрых нажатиях кнопки разблокировки экрана телефон отсылает сообщение с просьбой об экстренной помощи тем людям, которых определил пользователь устройства. А к сообщению прикрепляются фото с фронтальной и задней камеры, короткая аудиозапись происходящего вокруг и GPS-координаты.

Lubie121 рассказал, что кнопка разблокировки случайно нажалась, когда он занимался сексом. А телефон отправил сообщения с просьбой о помощи партнеру и матери, которая сразу же перезвонила сыну.

Он попросил ее не смотреть фото и не слушать аудиозапись. По его словам, он был шокирован и смущен. Автор поста на Reddit добавил, что снимки получились размытыми, но на аудио отчетливо были слышны звуки секса.

Ранее в Харькове засняли на видео, как парочка занялась сексом на парковке возле школы.