Удивил: президент Туркменистана крутил треки на новогодней вечеринке (видео)

Это уже не первый эксперимент президента. Раньше он выступал в цирке: проехался на лошади, сделав несколько кругов по манежу.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал на новогодней вечеринке для чиновников ди-джеем.

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Видео появилось на YouTube 1 января, на кадрах есть дата трансляции – 30 декабря. На большом экране позади президента появилась яркая надпись: «С Новым 2020 годом».

Бердымухамедов почти час крутил треки и объяснял, как работает музыкальный аппарат, что такое семпл, как миксовать музыку и накладывать на нее спецэффекты.

Это уже не первый эксперимент президента. Раньше он выступал в цирке: проехался на лошади, сделав несколько кругов по манежу.

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