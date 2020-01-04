Удивил: президент Туркменистана крутил треки на новогодней вечеринке (видео)
17:27, 04 января 2020Курьёзы
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Это уже не первый эксперимент президента. Раньше он выступал в цирке: проехался на лошади, сделав несколько кругов по манежу.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал на новогодней вечеринке для чиновников ди-джеем.
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Видео появилось на YouTube 1 января, на кадрах есть дата трансляции – 30 декабря. На большом экране позади президента появилась яркая надпись: «С Новым 2020 годом».
Бердымухамедов почти час крутил треки и объяснял, как работает музыкальный аппарат, что такое семпл, как миксовать музыку и накладывать на нее спецэффекты.
Это уже не первый эксперимент президента. Раньше он выступал в цирке: проехался на лошади, сделав несколько кругов по манежу.
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