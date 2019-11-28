За парты ради детей: в Лондоне создали специальную школу для Санта-Клаусов (видео)

Сказочных дедушек учат произносить на нескольких языках "Счастливого Рождества" и многое другое.

Специальную школу для Санта-Клаусов открыли в Лондоне. Сказочные дедушки вернулись за парты, чтобы создать для малышей самое лучшее Рождество.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Курсы для Санта-Клаусов работают уже 23-й год. Учеников обучают произносить на нескольких языках "Счастливого Рождества", прислушиваться к просьбам ребятишек и внимательно отвечать на их вопросы, а еще разбираться в игрушечных трендах.

Также рождественские дедушки учатся заботиться о свои традиционных красных костюмах и запоминают имена всех оленей, которые, по легенде, везут сани Санты.

Основатели школы говорят, что люди устали от политики и хотят праздника, поэтому в этом году у них рекордное количество выпускников.

Как сообщал УНИАН, в Лондоне украсили рождественскими гирляндами Королевский ботанический сад.