В трусах и кроссовках: в центре Одессы возле главной елки девушка исполнила эротический танец в откровенном "новогоднем" костюме (видео)

Девушка разделась на площади возле здания горсовета и танцевала, оставшись в шапке, трусах, топе и кроссовках.

В центре Одессы возле главной городской елки неизвестная девушка исполнила эротический танец в откровенном «новогоднем» костюме.

Об этом сообщило коммунальное учреждение «Центр-077» Одесского городского совета, которое также обнародовало соответствующую видеозапись. Последняя снята с камеры видеонаблюдения, установленной на Думской площади, где возле здания мэрии установлена главная елка города, а также праздничные светодиодные инсталляции.

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На видеозаписи запечатлено, как две девушки пришли на указанную площадь. Одна из них снимает верхнюю одежду (похоже, на куртку) и остается в красных трусах и топе, на ее голове – белая шапка, на ногах - белые кроссовки.

Затем неизвестная становится внутри светящейся надписи «2020», которую коммунальные службы установили возле елки. Девушка начинает делать движения руками, ногами, бедрами и пр., характерные для эротических танцев.

В частности, она приседает, широко расставив ноги, низко наклоняется, высоко поднимает ноги и т. д.

Аналогичные движения девушка повторяет, взбираясь на светящиеся цифры, а также возле елки и на расположенной у ее подножия светодиодной инсталляции в стиле новогодней сказки Эрнста Теодора Гофмана «Щелкунчик».

Все эти действия спутница «танцовщицы» фиксировала на мобильный телефон.

На записи также видно, как мимо проходят люди и смотрят на происходящее.

В вышеназванном коммунальном учреждении, которое специализируется, в частности, на наружном наблюдении, отмечают, что неизвестные девушки превратили площадь возле мэрии в импровизированный танцпол.

«Можно было бы только порадоваться за большое количество ярких и креативных личностей в родном городе... Хотим пожелать юным талантам больших успехов в поиске новых творческих форм и идей», - заявили в учреждении.

При этом коммунальщики выразили надежду, что в процессе «данного поиска» молодые люди будут считаться с мнением окружающих и принятыми обществом нормами приличия.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в центре Одессы открыли 20-метровую елку с дюролайтом 4 км. Высота елки, собранной из металлического каркаса и искусственной хвои, – 20 метров, ширина – 9 метров. Она украшена гирляндами и дюролайтом (прозрачным шнуром, со светодиодами внутри), общая протяженность которых составляет около 4 километров. Основное украшение - светодиодная инсталляция в стиле новогодней сказки Эрнста Теодора Гофмана «Щелкунчик».