Кениец остановил президентский кортеж и попросился на работу
В Найроби (Кения) мужчина заблокировал движение президентского кортежа с плакатом с просьбой взять его на работу.
Об этом сообщает Alugy.
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Отмечается, что кортеж президента Кении Ухуру Кениата ехал к Международному конференц-центру Кеньятта после 9-го саммита организации стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана.
Дорогу автоколонне преградил Увиналис Нябуто, который держал плакат с просьбой дать ему работу: «Господа, будьте так любезны дать мне шанс присоединиться к кенийским силам обороны. Прошу прощения за нарушение вашей безопасности».
Правоохранители арестовали Нябуто и конфисковали плакат. Мужчину доставили в отделение полиции.
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