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Кениец остановил президентский кортеж и попросился на работу

13:21, 13 декабря 2019
Курьёзы
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REUTERS

Об этом сообщает Alugy.

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Отмечается, что кортеж президента Кении Ухуру Кениата ехал к Международному конференц-центру Кеньятта после 9-го саммита организации стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана.

Дорогу автоколонне преградил Увиналис Нябуто, который держал плакат с просьбой дать ему работу: «Господа, будьте так любезны дать мне шанс присоединиться к кенийским силам обороны. Прошу прощения за нарушение вашей безопасности».

Правоохранители арестовали Нябуто и конфисковали плакат. Мужчину доставили в отделение полиции.

Как сообщал УНИАН, разгневанная женщина в коротких шортах попыталась разбить ногами багажник неверного возлюбленного.

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Теги: #кортеж#Кения