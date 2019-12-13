Кениец остановил президентский кортеж и попросился на работу

Правоохранители арестовали Нябуто и конфисковали плакат. Мужчину доставили в отделение полиции.

В Найроби (Кения) мужчина заблокировал движение президентского кортежа с плакатом с просьбой взять его на работу.

Об этом сообщает Alugy.

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Отмечается, что кортеж президента Кении Ухуру Кениата ехал к Международному конференц-центру Кеньятта после 9-го саммита организации стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана.

Дорогу автоколонне преградил Увиналис Нябуто, который держал плакат с просьбой дать ему работу: «Господа, будьте так любезны дать мне шанс присоединиться к кенийским силам обороны. Прошу прощения за нарушение вашей безопасности».

Правоохранители арестовали Нябуто и конфисковали плакат. Мужчину доставили в отделение полиции.

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