Бразилец переоделся в свою мать, чтобы сдать вместо нее урок вождения
12:05, 13 декабря 2019Курьёзы
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Женщина трижды провалила экзамен, поэтому ее сын решил все исправить необычным способом.
Мужчина заявил, что мать ничего не знала о его плане / Фото: Military police handout
В северной Бразилии мужчина оделся в свою маму, чтобы сдать вместо нее урок вождения.
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Как сообщает ВВС, 60-летняя женщина трижды провалила тест по вождению. Эту ситуацию решил исправить ее сын. 43-летний мужчина надел цветочную блузку, парик, наложил макияж и даже накрасил ногти. Афера практически удалась, однако инспектор заподозрила неладное, сравнив фото в документах и человека, который сдавал экзамен.
На место инцидента вызвали полицию. Мужчину арестовали за мошенничество и использование чужой личности. Он сказал полицейским, что мать ничего не знала о его плане.
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