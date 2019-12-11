Жених занялся сексом с шестью стриптизершами накануне свадьбы и поплатился

После зажигательных танцев мужчина пригласил шесть стриптизерш в приватную комнату и занялся с ними сексом.

36-летняя британка Тиффани Райт, профессионально разоблачающая неверных партнеров, поймала жениха клиентки на измене с шестью стриптизершами накануне свадьбы.

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По заказу клиентки она проникла в стриптиз-клуб в центре Лондона, где жених праздновал последний день холостой жизни, передает Daily Mail.

Райт наблюдала, как жених поднимался на сцену к стриптизершам во время их выступления, а затем пригласил шесть танцовщиц в приватную комнату и занялся с ними сексом.

Интимные подробности Тиффани узнала от его приятелей, которые громко обсуждали происходящее. На следующий день она рассказала обо всем невесте - та отменила свадьбу.

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