Хакеры взломали сайт президента Грузии и разместили там фото Саакашвили

МВД Грузии начало расследование.

Неизвестные хакеры разместили на сайте президента Грузии Саломе Зурабишвили фотографию бывшего президента этой страны Михаила Саакашвили на фоне грузинского флага и с подписью I'll be back.

Об этом пишет NEWSru.co.il

Неизвестные взломали официальный сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили.



Хакеры разместили на сайте Зурабишвили фото бывшего лидера страны Михаила Саакашвили с надписью I`ll be back ("Я вернусь"). pic.twitter.com/F4T5kP6wg7 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 28, 2019

Местные СМИ сообщают, что хакерской атаке подверглись за последние сутки около две тысячи сайтов, среди них сайты государственных ведомств, СМИ, судов, НКО.

Факт кибератаки расследует МВД Грузии.

Читайте также"Остановить разруху": Саакашвили заявил о планах вернуться в Грузию

"Следственные мероприятия ведутся в интенсивном режиме. Возбуждено уголовное дело по статьям 284 (самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему) УК Грузии", - заявили в пресс-службе МВД.