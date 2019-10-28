Хакеры взломали сайт президента Грузии и разместили там фото Саакашвили
Неизвестные хакеры разместили на сайте президента Грузии Саломе Зурабишвили фотографию бывшего президента этой страны Михаила Саакашвили на фоне грузинского флага и с подписью I'll be back.
Об этом пишет NEWSru.co.il
Неизвестные взломали официальный сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили.— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 28, 2019
Хакеры разместили на сайте Зурабишвили фото бывшего лидера страны Михаила Саакашвили с надписью I`ll be back ("Я вернусь"). pic.twitter.com/F4T5kP6wg7
Местные СМИ сообщают, что хакерской атаке подверглись за последние сутки около две тысячи сайтов, среди них сайты государственных ведомств, СМИ, судов, НКО.
Факт кибератаки расследует МВД Грузии.
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"Следственные мероприятия ведутся в интенсивном режиме. Возбуждено уголовное дело по статьям 284 (самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему) УК Грузии", - заявили в пресс-службе МВД.