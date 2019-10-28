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Хакеры взломали сайт президента Грузии и разместили там фото Саакашвили

15:25, 28 октября 2019
Курьёзы
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Саломе Зурабишвили / фото REUTERS

Неизвестные хакеры разместили на сайте президента Грузии Саломе Зурабишвили фотографию бывшего президента этой страны Михаила Саакашвили на фоне грузинского флага и с подписью I'll be back.

Об этом пишет NEWSru.co.il

Местные СМИ сообщают, что хакерской атаке подверглись за последние сутки около две тысячи сайтов, среди них сайты государственных ведомств, СМИ, судов, НКО.

Факт кибератаки расследует МВД Грузии.

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"Следственные мероприятия ведутся в интенсивном режиме. Возбуждено уголовное дело по статьям 284 (самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему) УК Грузии", - заявили в пресс-службе МВД.

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Теги: #Грузия#Михеил Саакашвили