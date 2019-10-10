Крах романтики: пилот и стюардесса подрались на борту самолета (видео)

Бывших влюбленных уволили из авиакомпании и арестовали за нарушение общественного порядка.

На борту американского авиаперевозчика подрались пилот и стюардесса. Инцидент произошел во время остановки, когда пассажиров в самолете не было.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Камера наблюдения зафиксировала, как 36-летний пилот плюнул в 29-летнюю стюардессу. Когда та дала ему несколько пощечин, начал бить ее кулаками по ребрам. Обоих сотрудников авиакомпании уволили и арестовали за нарушение общественного порядка.

Пилот и стюардесса рассказали, что недавно разошлись после романтических отношений. Уже на следующей неделе оба должны предстать перед судом за драку.

Как сообщал УНИАН, в Пенсильвании в США мужчина застал непрошеного гостя, который голышом сидел на полу у него на кухне, пел и пил молоко.