В США незнакомец пробрался в чужой дом и голышом пел на кухне

Незваный гость сидел на полу и пил молоко.

В Пенсильвании в США мужчина застал непрошеного гостя, который голышом сидел на полу у него на кухне, пел и пил молоко.

Читайте такжеВ Харькове слониха пыталась зайти в детсад (видео)Об этом пишет ABC News.

Отмечается, что владелец дома услышал пение и схватил пистолет. Когда же он приблизился к кухне, то увидел мужчину, который сидел на кухонном полу.

Владелец дома вызвал полицию, и незнакомца взяли под стражу. Как он попал внутрь и как долго там пробыл, неизвестно. Пока мужчине не предъявляли никаких обвинений, следствие продолжается.

Как ранее сообщал УНИАН, в Москве мужчина залез по трубе в чужую квартиру, чтобы выпить воды.