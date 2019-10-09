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В США незнакомец пробрался в чужой дом и голышом пел на кухне

12:06, 09 октября 2019
Курьёзы
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Незнакомца взяли под стражу, но пока никаких обвинений ему не предъявили / appleinsider.ru

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Отмечается, что владелец дома услышал пение и схватил пистолет. Когда же он приблизился к кухне, то увидел мужчину, который сидел на кухонном полу.

Владелец дома вызвал полицию, и незнакомца взяли под стражу. Как он попал внутрь и как долго там пробыл, неизвестно. Пока мужчине не предъявляли никаких обвинений, следствие продолжается.

Как ранее сообщал УНИАН, в Москве мужчина залез по трубе в чужую квартиру, чтобы выпить воды.

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Теги: #США#курьезы