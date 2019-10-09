В США незнакомец пробрался в чужой дом и голышом пел на кухне
12:06, 09 октября 2019Курьёзы
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Незваный гость сидел на полу и пил молоко.
Незнакомца взяли под стражу, но пока никаких обвинений ему не предъявили / appleinsider.ru
В Пенсильвании в США мужчина застал непрошеного гостя, который голышом сидел на полу у него на кухне, пел и пил молоко.
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Отмечается, что владелец дома услышал пение и схватил пистолет. Когда же он приблизился к кухне, то увидел мужчину, который сидел на кухонном полу.
Владелец дома вызвал полицию, и незнакомца взяли под стражу. Как он попал внутрь и как долго там пробыл, неизвестно. Пока мужчине не предъявляли никаких обвинений, следствие продолжается.
Как ранее сообщал УНИАН, в Москве мужчина залез по трубе в чужую квартиру, чтобы выпить воды.
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