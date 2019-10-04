Зеленский и Лукашенко чокнулись и рассмешили зал (видео)
Президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский чокнулись стаканами с водой и вызвали смех в зале во время форума регионов двух стран в Житомире.
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Видеоролик момента опубликовал портал Depo на своем YouTube-канале. Закончив речь, Зеленский налил себе и Лукашенко воды. После этого белорусский лидер предложил чокнуться бокалами. Зал начал смеяться и зааплодировал.
В этот момент спикер в зале прервала свою речь на словах о достигнутых сторонами договоренностях.
"И за это мы пьем водичку", - сказал Зеленский.
"Что поставили, то и пьем", - добавил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Лукашенко во время встречи в Житомире обменялись шутками о России.