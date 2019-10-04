Зеленский и Лукашенко чокнулись и рассмешили зал (видео)

На видео заметно, что пока спикер рассказывает о росте экспорта между двумя странами, Лукашенко подает Зеленскому бокал.

Президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский чокнулись стаканами с водой и вызвали смех в зале во время форума регионов двух стран в Житомире.

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Видеоролик момента опубликовал портал Depo на своем YouTube-канале. Закончив речь, Зеленский налил себе и Лукашенко воды. После этого белорусский лидер предложил чокнуться бокалами. Зал начал смеяться и зааплодировал.

В этот момент спикер в зале прервала свою речь на словах о достигнутых сторонами договоренностях.

"И за это мы пьем водичку", - сказал Зеленский.

"Что поставили, то и пьем", - добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Лукашенко во время встречи в Житомире обменялись шутками о России.