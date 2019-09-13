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"Пока смерть не разлучит нас": Собчак с новоиспеченным мужем уехали из ЗАГСа на катафалке (фото, видео)

15:04, 13 сентября 2019
Курьёзы
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Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы / Mash

Сегодня телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились. Ведущая с присущей ей оригинальностью решила уехать из ЗАГСа на катафалке.

Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы.

Молодожёны покинули ЗАГС на черном катафалке с надписью "пока смерть не разлучит нас".

Как сообщал УНИАН, сегодня телеведущая Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. Все торжественные мероприятия держатся в строжайшем секрете.

  

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Теги: #свадьба#Ксения Собчак