"Пока смерть не разлучит нас": Собчак с новоиспеченным мужем уехали из ЗАГСа на катафалке (фото, видео)

Молодожёны покинули ЗАГС на черном катафалке с надписью "пока смерть не разлучит нас".

Сегодня телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились. Ведущая с присущей ей оригинальностью решила уехать из ЗАГСа на катафалке.

Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы.

Молодожёны покинули ЗАГС на черном катафалке с надписью "пока смерть не разлучит нас".

Как сообщал УНИАН, сегодня телеведущая Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. Все торжественные мероприятия держатся в строжайшем секрете.