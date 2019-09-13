"Пока смерть не разлучит нас": Собчак с новоиспеченным мужем уехали из ЗАГСа на катафалке (фото, видео)
15:04, 13 сентября 2019Курьёзы
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Молодожёны покинули ЗАГС на черном катафалке с надписью "пока смерть не разлучит нас".
Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы / Mash
Сегодня телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились. Ведущая с присущей ей оригинальностью решила уехать из ЗАГСа на катафалке.
Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы.
Молодожёны покинули ЗАГС на черном катафалке с надписью "пока смерть не разлучит нас".
Катафалк Собчак и Богомолова
Как сообщал УНИАН, сегодня телеведущая Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. Все торжественные мероприятия держатся в строжайшем секрете.
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