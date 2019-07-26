Кота Ларри могут выселить из квартиры премьера Британии из-за Джонсона

Знаменитый кот «пережил» как минимум двоих премьер-министров королевства.

После назначения премьер-министром Великобритании Борис Джонсон первым делом спросил членов своей администрации, не стоит ли ему завести собаку. Об этом рассказали инсайдеры Даунинг-стрит. Если у нового главы британского правительства действительно такие намерения, то у кота Ларри могут быть проблемы.

Об этом пишет Daily Star, напоминая, что знаменитый кот был на официальной работе в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит 10, а также занимал должность главного мышелова британского правительства. Ларри не из тех, кто терпит соперников. Во времена администрации Дэвида Кэмерона у него были даже стычки с кошкой министра финансов Джорджа Осборна по имени Фрея.

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Также он вел длительное соперничество с главным мышеловом министерства иностранных дел Пальмерстоном. В одной из стычек между ними Ларри потерял свой воротничок, а Пальмерстону пришлось зализывать глубокие царапины и лечить рассеченное ухо. Конфликт между котами достиг точки кипения. И в какой-то момент барон Бленкатра Дэвид Маклин вынес на обсуждение Палаты лордов вопрос, почему правительство не платит за ветеринарные услуги для Ларри. Знаменитый кот был назначен на свою должность в 2011 году. Поэтому на Даунинг-стрит 10 он «пережил» двоих премьеров: Дэвида Кэмерона и Терезу Мэй.

Источники сообщили изданию, что окончательного решения о выселении кота пока нет. И рассмотрение такого сценария – это «долгосрочный проект».