Драки, кнопкодавство и прогулы: чем запомнился прошлый созыв Рады (видео)
16:39, 28 августа 2019Курьёзы
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От новоизбранных депутатов украинцы ждут серьезной работы.
Драки, кнопкодавство и прогулы: чем запомнилось прошлое созыва Совета
Уже 29 августа состоится первое заседание новой Рады.
От новоизбранных депутатов украинцы ждут серьезной работы. Люди надеются, что народные избранники не повторят «подвиги» своих предшественников. В частности, не будут драться, засыпать на рабочем месте и даже посреди голосования, смотреть фильмы для взрослых, прогуливать Раду, кнопкодавить, употреблять неизвестные вещества.
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Предыдущие созывы разочаровали украинцев очень сильно. Поэтому новоизбранным нардепам стоит взять на заметку, как работать не нужно.
Как сообщал УНИАН, сегодня новоизбранные народные депутаты Украины ознакомились с работой системы «Рада».
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