Драки, кнопкодавство и прогулы: чем запомнился прошлый созыв Рады (видео)

От новоизбранных депутатов украинцы ждут серьезной работы.

Уже 29 августа состоится первое заседание новой Рады.

От новоизбранных депутатов украинцы ждут серьезной работы. Люди надеются, что народные избранники не повторят «подвиги» своих предшественников. В частности, не будут драться, засыпать на рабочем месте и даже посреди голосования, смотреть фильмы для взрослых, прогуливать Раду, кнопкодавить, употреблять неизвестные вещества.

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Предыдущие созывы разочаровали украинцев очень сильно. Поэтому новоизбранным нардепам стоит взять на заметку, как работать не нужно.

Как сообщал УНИАН, сегодня новоизбранные народные депутаты Украины ознакомились с работой системы «Рада».