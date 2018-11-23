В Раде в день голосования за бюджет нардеп рассматривал в телефоне порно (видео)

Депутат попался на "интересном" занятии в Раде.

В день голосования за бюджет и НАТО внефракционный народный депутат Андрей Денисенко рассматривал хранящиеся у него в смартфоне порно категории БДСМ.

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Об этом сообщил журналист Всеволод Филимоненко на своей странице в Facebook. Он также опубликовал видеодоказательство.

"Я выступаю за легализацию порноиндустрии в Украине, поэтому выражаю уважение к предпочтениям Денисенко. Надеюсь, когда нибудь мы все вместе сможем насладиться просмотром таких видео на большом экране Верховной Рады", - иронизирует журналист.

Напомним, в 2017 году во время заседания Рады один из депутатов обменивался интимными картинками в "Вайбере" с неизвестной девушкой. За этим занятием его застали фотографы, а увеличенные снимки обнародовал журналист Александр Дубинский. По его словам, речь шла о нардепе от "Нашего края" Сергее Шахове.