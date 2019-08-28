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В "Слуге народа" настроены на плодотворную работу Рады в четверг

14:24, 28 августа 2019
Политика
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Депутаты завтра будут работать столько, сколько будет нужно, заверил Стефанчук / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил новоизбранный народный депутат от «Слуги народа» Руслан Стефанчук.

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На вопрос, сколько завтра планируется принятия законопроектов и будет ли парламент заседать всю ночь, Стефанчук ответил: «Мы на завтра планируем большой хороший график. Потому что мы пришли в Верховную Раду работать. Как мы будем работать и сколько мы будем работать, будет зависеть не только от нас, но и от наших коллег по парламенту. Если мы найдем общий язык, мы пойдем быстрее. Нет — мы будем работать столько, сколько это нужно будет для принятия решений, предусмотренных статьей 16 Регламента Украины и Конституции Украины, а также теми принципами и программами, которые нашли поддержку у народа Украины».

На уточнение, планируют ли депутаты завтра работать до 18:00 или дольше, он сказал: «Если мы не успеем (до 18:00 – УНИАН), будем работать столько, сколько нужно для принятия решений».

Кроме того, он добавил, что в случае необходимости депутаты соберутся на заседание в пятницу.

Как сообщал УНИАН, сегодня новоизбранные народные депутаты Украины ознакомились с работой системы «Рада».

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Теги: #Верховная Рада#нардепы#Слуга народа