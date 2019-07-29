В аэропорту «Одесса» россиянин пытался «выкупить» товарища, которого не пустили в Украину

Горе-турист прибыл в нашу страну из Минска.

В международном аэропорту «Одесса» россиянин пытался за 1,5 тыс. долл. «выкупить» у пограничников своего товарища, которого не пропустили через государственную границу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, вчера авиарейсом из Минска (Беларусь) в пункт пропуска «Одесса-авиа» прибыл гражданин Российской Федерации, которому было отказано в пропуске в Украину.

Как отмечается, в зале ожидания находился его товарищ – также гражданин России, который решил «уладить» ситуацию и предложил пограничникам 1,5 тыс. долл. за содействие в пропуске через госграницу.

В результате прибывшего россиянина в Украину не пустили, а в отношении его соотечественника-взяткодателя оформили материалы по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Соответствующие материалы переданы в военную прокуратуру и Нацполицию.

В пресс-службе добавили, что попытку дачи взятки пограничникам Одесского отряда зафиксировали сотрудники внутренней и собственной безопасности «Юг» Госпогранслужбы, военной прокуратуры Одесского гарнизона и представители Нацполиции в аэропорту «Одесса».