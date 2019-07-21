Назад в СССР: В Днепре возле избирательных участков продавали пирожки по 5 копеек (видео)

Продавцы еды сообщили, что это инициатива одного из местных бизнесменов.

Сегодня в Днепре возле избирательных участков, расположенных в жилом массиве «Тополь», в так называемых социальных палатках продавали пирожки по 5 копеек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданской сети ОПОРА в Днепропетровской области.

Также в палатках белого цвета людям предлагали печенье и питьевую воду по такой же цене.

На вопросы покупателей, почему продукты отпускают так дешево, продавцы ответили, что это инициатива одного из местных бизнесменов.

«Прямой агитацией на выборах это назвать нельзя», - отметили в пресс-службе.

В то же время на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые составляют административный протокол о незаконной торговле.