Назад в СССР: В Днепре возле избирательных участков продавали пирожки по 5 копеек (видео)
12:22, 21 июля 2019Курьёзы
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Продавцы еды сообщили, что это инициатива одного из местных бизнесменов.
Также людям предлагали печенье и питьевую воду по такой же цене / фото ОПОРА
Сегодня в Днепре возле избирательных участков, расположенных в жилом массиве «Тополь», в так называемых социальных палатках продавали пирожки по 5 копеек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданской сети ОПОРА в Днепропетровской области.
Также в палатках белого цвета людям предлагали печенье и питьевую воду по такой же цене.
На вопросы покупателей, почему продукты отпускают так дешево, продавцы ответили, что это инициатива одного из местных бизнесменов.
«Прямой агитацией на выборах это назвать нельзя», - отметили в пресс-службе.
В то же время на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые составляют административный протокол о незаконной торговле.
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