Искали с вертолетом: пропавший в Испании белорус нашелся в борделе

Белорус вместе с друзьями отправился на пляж купаться, но затем исчез, никого не предупредив.

Каталонские спасатели, пожарные и полицейские искали белоруса, который пропал на одном из пляжей Коста-Брава.

Через несколько часов он нашелся в одном из борделей в муниципалитете Ла-Жункера, сообщает «Cronica Global».

Происшествие случилось в минувшую субботу. Белорус вместе с друзьями отправился на пляж купаться, но затем исчез, никого не предупредив.

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Друзья уведомили местную полицию, которая начала поиски. Спасатели прочесывали пляж, для поиска туриста в бухту отправили вертолёт.

Позже оказалось, что мужчина взял такси и поехал в бордель. Он позвонил друзьям только после того, как вышел оттуда.

Теперь испанские СМИ задаются вопросом, кто понесет расходы на поисковую операцию в бухте во то время, когда белорус беспечно развлекался в борделе.