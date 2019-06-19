Жаркий ролик за станком: в Беларуси заводским девушкам разрешили работать в купальниках (видео 18+)

В сети появился ролик, на котором работницы «в растяжке» пилят, дрелят и выполняют другие работы.

На белорусском предприятии «БелМаш» сотрудницам разрешили работать у станка в купальниках. Причиной тому стала аномальная жара в Беларуси, которая повлияла на производительность труда, говорят на заводе. В качестве иллюстрации эксперимента «БелМаш» снял свою версию клипа «Satisfaction».

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Как сообщает UDF, руководство компании по просьбе женской части коллектива обновило правила дресс-кода.

В жару им по новым правилам разрешено быть одетыми в купальник или красивое белье, но не мешающие основному виду деятельности.

При этом для защиты используются фартук, очки и перчатки. Есть еще одна оговорка: данное разрешение действует только в тех случаях, когда температура воздуха поднимается выше 27 градусов.

Комментируя это нововведение, на заводе сказали, что из-за жары производительность упала, а поскольку они - коммерческое предприятие, то согласились пойти навстречу изнывающему от жары коллективу.

В результате довольны и сотрудницы, и производительность труда резко выросла на 20 процентов. Причем, у всего коллектива.

Как сообщал УНИАН, ранее в России уволили областного министра и его заместителей, которые снялись в безумном видео.