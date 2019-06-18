В Польше пьяный мужчина украл танк Т-55 и поехал кататься по улицам

Старая советская боевая машина принадлежит польским Вооруженным силам.

Пьяный 49-летний водитель был арестован за то, что ездил на танке по улицам польского города Пайенчно. Старый советский Т-55, которому минимум 60 лет, принадлежит Вооруженным силам Польши. Но поздно вечером он, казалось, «штурмовал» жителей небольшого городка, которые быстро вызвали полицию.

Как пишет Newsweek, имя похитителя Т-55 не называется. Однако, известно, что мужчина был ответственен за то, чтобы выехать танком на специальный тягач и съехать с него. Но тягач сломался. И пока его ремонтировали, «танкист» решил залезть в боевую машину и немного покататься ради удовольствия.

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Пока полиция прибыла на вызов, он уже припарковал 40-тонную незастрахованную машину на главной улице города. Сам «танкист» стоял рядом. С ним был еще один мужчина, который, кажется, просто катался вместе с ним. Пока не известно, нанес ли похититель Т-55 какой-либо серьезный ущерб улице Адама Мицкевича. Однако, его арестовали. Когда мужчина протрезвел, его допросили. Теперь поляку за его пьяную выходку грозит до 8 лет заключения за «прямую угрозу катастрофы на земле, на воде или в воздухе». Если же вреда не было, его все равно могут бросить за решетку на два года за вождение в нетрезвом состоянии.

Т-55 простоял на улице до пяти утра. А потом бывший военный, который умел управлять танком, заехал им на тягач. Так машину доставили в специальное место под охраной. Т-55 поступил в массовое производство после Второй мировой войны. Им пользовались СССР и страны Варшавского договора.