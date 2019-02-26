В Германии целая бригада пожарных бросилась спасать слишком толстую крысу

В спасательной службе объяснили, что даже те животные, которых все ненавидят, «заслуживают уважения».

В немецком городе Бенсхайм спасатели пришли на помощь очень необычному потерпевшему. В беде была толстая крыса, чья задняя часть застряла в люке канализации.

«Крыса набрала лишние граммы за зиму. Поэтому на своем пути его задняя часть застряла. Она не могла двигаться ни вперед, ни назад», - цитирует BBC слова Михаэля Зера, который спас грызуна.

Читайте такжеВ Британии полицейские спасли голодающую мышь задержанного преступника

Чтобы извлечь толстую крысу из люка спасателям пришлось устроить довольно масштабную операцию. Многие засомневались, что оно того стоило.

«Каждое животное, даже ты виды, которых все ненавидят, достойны уважения», - сказал Зер.

Пожарные города Бернсхайм получили вызов о застрявшей крысе. Правда, они не знали, что это крыса. Им сообщили, что в помощи нуждается «небольшая зверушка». Зер на то время уже прибыл на месте. Но сам он не мог достать грызуна из металлической крышки люка.

Читайте такжеВ Колумбии депутаты забросали коллег крысами (видео)

Когда приехала целая бригада пожарных, крышку подняли и поставили на специальные опоры. После этого Зер вытолкал крысу из ловушки. Грызун сбежал в сточную канаву. Но его успели сфотографировать. Когда команда спасателей разместила фото на своей странице в Facebook, начали поступать сотни одобрительных комментариев за то, что бригада с заботой отнеслась к представителю вида, который обычно истребляют в городах.