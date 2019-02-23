Лукашенко уверил, что его дети не хотят быть президентами
04:06, 23 февраля 2019Курьёзы
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Лидер Беларуси отметил, что для лучшего понимания президентской жизни, ее надо прожить, однако этого он никому не пожелает.
Александр Лукашенко / REUTERS
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президентская жизнь очень сложная, а его сыновья не хотят быть президентами.
Об этом он сказал во время встречи с курсантами и преподавателями Военной академии, передает его пресс-служба.
"Все мои сыновья президентами быть не хотят", - сказал Лукашенко.
Лидер Беларуси отметил, что для лучшего понимания президентской жизни, ее надо прожить, однако этого он никому не пожелает.
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