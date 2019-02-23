Лукашенко уверил, что его дети не хотят быть президентами

Лидер Беларуси отметил, что для лучшего понимания президентской жизни, ее надо прожить, однако этого он никому не пожелает.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президентская жизнь очень сложная, а его сыновья не хотят быть президентами.

Об этом он сказал во время встречи с курсантами и преподавателями Военной академии, передает его пресс-служба.

"Все мои сыновья президентами быть не хотят", - сказал Лукашенко.

Лидер Беларуси отметил, что для лучшего понимания президентской жизни, ее надо прожить, однако этого он никому не пожелает.