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Лукашенко уверил, что его дети не хотят быть президентами

04:06, 23 февраля 2019
Курьёзы
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Александр Лукашенко / REUTERS

Об этом он сказал во время встречи с курсантами и преподавателями Военной академии, передает его пресс-служба.

"Все мои сыновья президентами быть не хотят", - сказал Лукашенко.

Лидер Беларуси отметил, что для лучшего понимания президентской жизни, ее надо прожить, однако этого он никому не пожелает.

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