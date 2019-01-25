Лавров "поздоровался" с микрофоном (видео)

На записи видно, что в какой-то момент российский министр хватает микрофон и здоровается с ним.

Глава МИД России Сергей Лавров "поздоровался" с микрофоном.

Читайте такжеЛавров оконфузился, пытаясь пошутить над Порошенко

Видеозапись опубликована на YouTube-канале RT. Во время общения министра иностранных дел РФ с прессой один из микрофонов слишком близко поднесли к нему.

И тут Лавров удивил публику: "поздоровался" с микрофоном и покивал ему в знак приветствия.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров запнулся о ступеньку и упал, поднимаясь на сцену на форуме «Россия - страна возможностей». Российский министр тут же стал героем шуток и мемов.