Лавров "поздоровался" с микрофоном (видео)
09:11, 25 января 2019Курьёзы
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На записи видно, что в какой-то момент российский министр хватает микрофон и здоровается с ним.
Глава МИД России Сергей Лавров "поздоровался" с микрофоном.
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Видеозапись опубликована на YouTube-канале RT. Во время общения министра иностранных дел РФ с прессой один из микрофонов слишком близко поднесли к нему.
И тут Лавров удивил публику: "поздоровался" с микрофоном и покивал ему в знак приветствия.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров запнулся о ступеньку и упал, поднимаясь на сцену на форуме «Россия - страна возможностей». Российский министр тут же стал героем шуток и мемов.
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