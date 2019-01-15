В Египте суд приговорил семейную пару к 20 годам за организацию вечеринки свингеров
00:54, 15 января 2019Курьёзы
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По данным следствия, глава семьи создал страницу в социальной сети, на которой выставлял фотографии своей обнаженной супруги и объявление с предложением к другим семейным парам поучаствовать в оргии.
До ареста паре удалось провести несколько подобных встреч с другими семьями / Twitter
Суд египетского города Шобра аль-Хейма приговорил к 20 годам тюрьмы семейную пару за организацию вечеринок свингеров.
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В приговоре отмечается, что семейная пара «обвиняется в склонении к проституции, управлении салоном для занятия проституцией, а также злоупотреблении средствами связи для распространения порока», сообщают местные СМИ.
По данным следствия, глава семьи создал страницу в социальной сети, на которой выставлял фотографии своей обнаженной супруги и объявление с предложением к другим семейным парам поучаствовать в оргии.
До ареста паре удалось провести несколько подобных встреч с другими семьями.
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