В Индии более 90 подростков сбежали из тюрьмы с помощью простыней

Подростки удалили оконную решетку, связали простыни и спустились вниз с третьего этажа, сообщили в полиции, сообщает Би-би-си.

Читайте такжеВ Индии трое студентов погибли, делая селфи на фоне поездаПобег был обнаружен только после того, как некоторых из заключенных, пытавшихся остановить проходящие мимо машины, обнаружили на дороге.

Часть сбежавших возвращена в место заключения.



