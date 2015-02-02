В одном из городов России выпал оранжевый снег

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ИА «Свободные новости».

В областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объяснили произошедшее прохождением над регионом циклона из Западной Сахары.

«Воздушная масса пришла к нам из Северной Африки через Средиземное и Черное моря. Запыленная с районов Сахары воздушная масса, получив порцию песка и влаги, сейчас поливает европейскую часть нашей страны и Крымский полуостров. А такой необычный цвет дает обычный песок», — сообщил руководитель региональной метеорологической службы Михаил Болтухин.

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По словам метеорологов, оранжевый снег не представляет никакой опасности — желто-оранжевый снег не навредит ни человеку, ни животным. «Бояться совершенно нечего. Это же не камни выпали», — уточнил Болтухин.