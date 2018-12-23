Забыл подумать о путях отхода: российский турист ограбил банк на острове посреди Ледовитого океана

Россиянина задержали через 20 минут после преступления.

На Шпицбергене за ограбление банка был задержан 29-летний гражданин России.

Это произошло утром 21 декабря в Лонгйире, административном центре провинции Свальбард. Об этом пишет "Медуза".

Местные власти называют мужчину, имя которого не разглашается, туристом. Он угрожал работникам банка ружьем, которое легально взял в аренду. Как пишет издание Svalbardposten, ружье в городе можно арендовать, в частности, для защиты от белых медведей.

Работники банка (кроме них, в помещении никого не было) нажали на тревожную кнопку, и россиянина задержали через 20 минут после преступления. Его арестовали на четыре недели и отправили в город Тромсё в материковой части Норвегии.

«Инцидент показывает, что мы, к сожалению, больше не можем избежать преступлений, которые раньше видели только на материке», — заявила губернатор Свальбарда Кьерстин Асхольт.

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The Local пишет, что это первое ограбление банка в истории этого места — не поясняя, какая именно территория имеется в виду. NRK уточняет, что такое преступление впервые совершено в Лонгйире.

The Local и другие СМИ констатируют, что шансы грабителя на успешный побег были невелики в Лонгйире, где живут две тысячи человек. Местное издание IcePeople отмечает, что в Лонгйире несколько недель назад установилась полярная ночь (что могло бы помочь преступнику скрыться), но покинуть город в это время года можно, главным образом, на самолете. В норвежских соцсетях стали шутить о случившемся, называя это «самым безрассудным ограблением банка в норвежской истории»: грабитель «забыл подумать о путях отхода», при этом дело происходило «на острове с дорогами протяженностью пять миль».

Архипелаг Шпицберген, который примерно в 2 раза больше Бельгии, расположенный в 1300 км от Северного полюса.