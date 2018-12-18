В Одессе полиция "взялась" за драку Дедов Морозов в центре города (видео)

Двое аниматоров в костюмах не поделили территорию возле новогодней елки и устроили побоище прямо на глазах у детей. Их пыталась разнять женщина в костюме Снегурочки.

В Одессе полиция начала проверку по факту драки двух аниматоров в костюмах Дедов Морозов в центре города.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, драка костюмированных аниматоров произошла возле новогодней елки на улице Дерибасовской.

«О столкновении между двумя мужчинами, переодетыми в новогодние костюмы, правоохранителям стало известно из видео, опубликованного в Интернете», - заявили в главке.

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Отмечается, что сведения по данному факту зарегистрированы в установленном законом порядке. Работники Приморского отдела полиции устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки действиям мужчин будет дана надлежащая правовая оценка.

В то же время, как пишут пользователи в социальных сетях, побоище произошло на глазах у детей. Сообщается, что один из участников драки сбросил свой костюм, чтобы ему комфортнее было бить оппонента.

Отмечается, что пока один из «Дедов Морозов» фотографировался с маленькой девочкой под елкой, подбежал младший его конкурент по имени Мустафа и велел «валить с его места». После этого началась драка, которую пыталась разнять женщина, переодетая в Снегурочку.