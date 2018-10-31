В США состоялся традиционный забег мужчин на каблуках (видео)
12:15, 31 октября 2018Курьёзы
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Забег длится всего несколько минут, поэтому перед ним - парад, на котором участники демонстрируют свои роскошные костюмы.
В США состоялся забег мужчин на каблуках. 30 лет в Вашингтоне проходят эти гонки в дамской обуви.
Бежать участникам нужно 317 метров. Забег длится всего несколько минут, поэтому перед ним - парад, на котором участники демонстрируют свои роскошные костюмы.
Как сообщал УНИАН, ранее в Китае руководство фитнес-центра устроило забег в трусах для сотрудников из-за низких показателей продаж.
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