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В США состоялся традиционный забег мужчин на каблуках (видео)

12:15, 31 октября 2018
Курьёзы
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Бежать участникам нужно 317 метров. Забег длится всего несколько минут, поэтому перед ним - парад, на котором участники демонстрируют свои роскошные костюмы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Китае руководство фитнес-центра устроило забег в трусах для сотрудников из-за низких показателей продаж.

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Теги: #забег