В США состоялся традиционный забег мужчин на каблуках (видео)

Забег длится всего несколько минут, поэтому перед ним - парад, на котором участники демонстрируют свои роскошные костюмы.

В США состоялся забег мужчин на каблуках. 30 лет в Вашингтоне проходят эти гонки в дамской обуви.

Бежать участникам нужно 317 метров. Забег длится всего несколько минут, поэтому перед ним - парад, на котором участники демонстрируют свои роскошные костюмы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Китае руководство фитнес-центра устроило забег в трусах для сотрудников из-за низких показателей продаж.