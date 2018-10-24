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"Нравилось их тушить": в Германии пожарные умышленно поджигали машины и дома

04:07, 24 октября 2018
Курьёзы
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Иллюстрация / REUTERS

Трое молодых волонтеров местной пожарной службы в целом совершили 13 поджогов в период между октябрем 2017 года и январем 2018 года. Об этом пишет DW.

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В этом признался один из подозреваемых через своего адвоката во вторник, 23 октября. Обвиняемый подчеркнул, что мотивом было "стремление тушить пожары" из-за недостатка количества пожаров в городе. Двое других адвокатов подозреваемых озвучили схожие мотивации своих клиентов.

Трое подозреваемых в возрасте от 20 до 23 лет поджигали транспортные средства (в частности грузовики и мотоциклы) и дома. В целом их действия нанесли ущерб почти в один миллион евро. Подсудимым грозит крупный штраф и заключение.

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Теги: #Германия#пожарные