Выпил стакан пива: футболист оригинально отпраздновал забитый гол (видео)
16:15, 02 октября 2018Курьёзы
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Шведский футболист взял из рук ликующего болельщика пластиковый стакан пива и сделал глоток.
В матче 24-го тура чемпионата Швеции между «Хаммарбю» и «Гетеборгом» капитан «Хаммарбю» Кеннеди Бакирчиоглу выпил пива после эффектного гола.
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Бакирчиоглу удачно исполнил штрафной удар. После того, как вратарь соперников пропустил мяч, шведский футболист взял из рук ликующего болельщика пластиковый стакан пива и сделал глоток. Бакирчиоглу бегал по газону под аплодисменты фанатов и одновременно пил из стакана.
Видео эпизода активно обсуждают в социальных сетях.
Встреча команд завершилась счетом 3:0 в пользу «Хаммарбю».
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