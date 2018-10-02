Выпил стакан пива: футболист оригинально отпраздновал забитый гол (видео)

Шведский футболист взял из рук ликующего болельщика пластиковый стакан пива и сделал глоток.

В матче 24-го тура чемпионата Швеции между «Хаммарбю» и «Гетеборгом» капитан «Хаммарбю» Кеннеди Бакирчиоглу выпил пива после эффектного гола.

Читайте такжеЛитовские футболисты продолжили комбинировать с корчившимся от боли партнером по команде (видео)

Бакирчиоглу удачно исполнил штрафной удар. После того, как вратарь соперников пропустил мяч, шведский футболист взял из рук ликующего болельщика пластиковый стакан пива и сделал глоток. Бакирчиоглу бегал по газону под аплодисменты фанатов и одновременно пил из стакана.

Видео эпизода активно обсуждают в социальных сетях.

Встреча команд завершилась счетом 3:0 в пользу «Хаммарбю».