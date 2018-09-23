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Праздник середины осени: в Китае жителей зоопарка угостили фруктами и традиционными пряниками (видео)

05:35, 23 сентября 2018
Курьёзы
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В Китае приближается Праздник середины осени, и обитатели сафари-парка в Куньмине не остались в стороне от веселья — для животных приготовили блюда из любимых ингредиентов. 

Пандам, например, напекли традиционных азиатских сладостей - "лунных пряников». Остальным - приготовили салаты из фруктов и овощей.

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Теги: #Китай#зоопарк#панды