Праздник середины осени: в Китае жителей зоопарка угостили фруктами и традиционными пряниками (видео)
05:35, 23 сентября 2018Курьёзы
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В зоопарке Куньмина отмечают Праздник середины осени.
Мункейки и тарелки фруктов - так в Китае угощают жителей зоопарка
В Китае приближается Праздник середины осени, и обитатели сафари-парка в Куньмине не остались в стороне от веселья — для животных приготовили блюда из любимых ингредиентов.
Пандам, например, напекли традиционных азиатских сладостей - "лунных пряников». Остальным - приготовили салаты из фруктов и овощей.
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