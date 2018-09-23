Праздник середины осени: в Китае жителей зоопарка угостили фруктами и традиционными пряниками (видео)

В зоопарке Куньмина отмечают Праздник середины осени.

В Китае приближается Праздник середины осени, и обитатели сафари-парка в Куньмине не остались в стороне от веселья — для животных приготовили блюда из любимых ингредиентов.

Пандам, например, напекли традиционных азиатских сладостей - "лунных пряников». Остальным - приготовили салаты из фруктов и овощей.