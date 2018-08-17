"А где президент?": в сети высмеяли торжественное открытие туалета в Херсоне (фото)

На открытии туалета в местном театре состоялось торжественное перерезание красной ленточки.

В Херсоне торжественно и с перерезанием ленты открыли туалет в областном драматическом театре. Содействовал открытию местный бизнесмен и депутат Валерий Боржков.

Фото торжественного открытия туалета опубликованы на странице паблика "Жить в Херсоне" в Facebook.

На событие пришли сотрудники театра. Также состоялось торжественное перерезание красной ленточки.

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Пользователи сети высмеяли "торжество": "А где президент? Не считается", "А чего ленточку перерезают? Надо было туалетную бумагу резать", "С юмором у людей всё в порядке – очень смешно! Наверняка было шоу фонтанчиков из писсуара! Исполнение классики на сливных бачках. Балет, небось оттанцевал в предбаннике. Умеют люди зажечь:)".

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