Поедает взглядом: в сети высмеяли фото с Путиным

Пользователи обсуждают странное выражение лица Путина.

В сети обратили внимание на фото, на которых запечатлены президенты России и Франции – Владимир Путин и Эммануэль Макрон - на финале ЧМ-2018 в РФ.

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На снимках - странная реакция Путина на Макрона. Глава РФ не отводил глаз от французского президента.

"Слева от нацлидера красивая женщина, но он поедает взглядом Макрона... И не один раз", - подметили в сети.

Обратил внимание на странное выражение лица Путина и украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Ранее в сети высмеяли фото из закрытия ЧМ-2018, на котором зонт достался только президенту РФ Владимиру Путину.