Поедает взглядом: в сети высмеяли фото с Путиным
10:46, 16 июля 2018Курьёзы
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Пользователи обсуждают странное выражение лица Путина.
Фото с Путиным высмеяли в сети / фото facebook.com/Dneproges
В сети обратили внимание на фото, на которых запечатлены президенты России и Франции – Владимир Путин и Эммануэль Макрон - на финале ЧМ-2018 в РФ.
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На снимках - странная реакция Путина на Макрона. Глава РФ не отводил глаз от французского президента.
"Слева от нацлидера красивая женщина, но он поедает взглядом Макрона... И не один раз", - подметили в сети.
Обратил внимание на странное выражение лица Путина и украинский политолог Алексей Голобуцкий.
фото facebook.com/aleksej.golobuckij
Ранее в сети высмеяли фото из закрытия ЧМ-2018, на котором зонт достался только президенту РФ Владимиру Путину.
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