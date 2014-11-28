Путинский тигр Устин продолжает активно воровать коз у китайских фермеров

24 ноября вечером "путинский" тигр по кличке Устин задрал еще 13 коз на ферме в южной части острова Хэйсяцзы, Большой Уссурийский. Об этом корр. Синьхуа сообщили сегодня власти уезда Фуюань провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай), которому административно подчиняется остров Хэйсяцзы.

День назад амурский тигр уже наведывался на эту же ферму. Тогда Устин загрыз двух коз, и еще три козы пропали без вести.

Го Юйлинь, владелец фермы, крайне расстроен визитами хищника. Когда Устин орудовал на ферме вечером воскресенья, хозяин обратил внимание на лай соседской собаки. Тогда Го Юйлянь вышел на улицу посмотреть, что случилось, но ничего подозрительного не заметил. Только утром в понедельник он обнаружил двух мертвых коз и пропажу еще трех животных.

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"В ночь на понедельник тигр вернулся, но никакого шума не было. Когда я открыл утром хлев, повсюду были туши мертвых коз", - сказал Го Юйлинь.

Повсюду вокруг хлева и даже на его крыше следы тигра - Устин пытался найти брешь в помещении.

Местное управление лесного хозяйства обещает возместить Го Юйлиню убытки, а на сегодня это уже 18 задранных коз. Власти также рекомендуют хозяину фермы держать коз в другом помещении или укрепить хлев, чтобы не дать возможности хищнику снова напасть на беззащитных животных.