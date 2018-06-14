Американский боец не смог правильно произнести название страны, гражданство, которой он получает.

Боец ММА Джефф Монсон получил российский паспорт и принес присягу российскому законодательству. Вот только правильно произнести название страны, гражданство, которой он получает, боец так и не смог.

Курьезное видео опубликовало российское агентство "РБК".

На присяге американец произнес название Российское Федерации следующим образом: "Я, Джеффри Уильям Монсон добровоно и осознао принимаю паставой Растиковой Федераски".

"Страна, которая строит свое будущее - выдаёт гражданство специалистам, инженерам, врачам, которые смогут в перспективе сделать вклад в экономику", "Обменяли Павла Дурова на этого", "Раска федераска", - разгневались пользователи в комментариях.

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Напомним, что 47-летний Монсон является двукратным победителем соревнований ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.

В последние годы Монсон стал терять популярность в США и всё чаще выступал в России. Он неоднократно заявлял о своей симпатии к Путину и желании получить российский паспорт. Самым известным поединком Монсона в России стал бой с Федором Емельяненко в ноябре 2011 года, в котором судьи присудили победу российскому спортсмену.

Монсон выражал поддержку оккупантам на востоке Украины и ездил туда с выступлениями.