В сети смеются над пельменями Путина (фото и видео)

Во время визита в Китай глава Кремля испек корж и слепил "пельмени".

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай испек корж и слепил "пельмени". Это вызвало бурю эмоций у пользователей социальных сетей.

Соответствующие фото и видео опубликованы в Twitter-аккаунте российского пропагандиста Дмитрия Смирнова.

"Собственноручно приготовил блюдо гоубули, что внешне напоминает пельмени, и попробовал фаршированные мясом и овощами блины: Путин на приеме у Си занялся китайской кухней", – написал Смирнов.

«Я готовил»: Путин угощает Си блинами и пельменями pic.twitter.com/6gTOf26kIL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 9, 2018

На это событие живо среагировали интернет-юзеры, в основном насмехаясь и критикуя такой пиар-ход хозяина Кремля.

«Собственноручно приготовил блюдо гоубули, внешне напоминающее пельмени, и попробовал фаршированные мясом и овощами блины»: Путин на приеме у Си занялся китайской кухней pic.twitter.com/GIxgT0CoPt — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 9, 2018

Ну и логика!🙄😂

Путин в Китае☝️готовят китайские повара☝️

А в итоге угощает Путин 🤦🏻♂️



Вы серьезно не поняли, что китайцы так тролят Путина. Блины и пельмени - китайская еда!🤧😉 — 🐡shark🦈 (@shark92144189) June 9, 2018

Путин показала китайцам как правильно лепить пельмени.

Кто нибудь скажите деду что пельмени изобрели китайцы.😀 pic.twitter.com/93MObol7fX — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) June 9, 2018