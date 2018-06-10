В сети смеются над пельменями Путина (фото и видео)
Президент России Владимир Путин во время визита в Китай испек корж и слепил "пельмени". Это вызвало бурю эмоций у пользователей социальных сетей.
Соответствующие фото и видео опубликованы в Twitter-аккаунте российского пропагандиста Дмитрия Смирнова.
"Собственноручно приготовил блюдо гоубули, что внешне напоминает пельмени, и попробовал фаршированные мясом и овощами блины: Путин на приеме у Си занялся китайской кухней", – написал Смирнов.
«Я готовил»: Путин угощает Си блинами и пельменями pic.twitter.com/6gTOf26kIL— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 9, 2018
На это событие живо среагировали интернет-юзеры, в основном насмехаясь и критикуя такой пиар-ход хозяина Кремля.
«Собственноручно приготовил блюдо гоубули, внешне напоминающее пельмени, и попробовал фаршированные мясом и овощами блины»: Путин на приеме у Си занялся китайской кухней pic.twitter.com/GIxgT0CoPt— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 9, 2018
Ну и логика!🙄😂— 🐡shark🦈 (@shark92144189) June 9, 2018
Путин в Китае☝️готовят китайские повара☝️
А в итоге угощает Путин 🤦🏻♂️
Вы серьезно не поняли, что китайцы так тролят Путина. Блины и пельмени - китайская еда!🤧😉
Путин показала китайцам как правильно лепить пельмени.— Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) June 9, 2018
Кто нибудь скажите деду что пельмени изобрели китайцы.😀 pic.twitter.com/93MObol7fX
А пельмени то лепить Путин не умеет, аж больно смотреть , прям ножом по сердцу 😩 бгг https://t.co/57qskaQ7OW— Екатерина (@ekateri_savele) June 9, 2018