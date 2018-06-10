В сети смеются над пельменями Путина (фото и видео)

15:28, 10 июня 2018
Курьёзы
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В сети смеются над пельменей Путина / фото @dimsmirnov175

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай испек корж и слепил "пельмени". Это вызвало бурю эмоций у пользователей социальных сетей.

Соответствующие фото и видео опубликованы в Twitter-аккаунте российского пропагандиста Дмитрия Смирнова.

"Собственноручно приготовил блюдо гоубули, что внешне напоминает пельмени, и попробовал фаршированные мясом и овощами блины: Путин на приеме у Си занялся китайской кухней", – написал Смирнов.

На это событие живо среагировали интернет-юзеры, в основном насмехаясь и критикуя такой пиар-ход хозяина Кремля.

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Теги: #Китай#Владимир Путин