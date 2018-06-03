"Мой друг лучше всех играет труп": блогер выпустил песню про Бабченко (видео)

13:49, 03 июня 2018
Курьёзы
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Процишин порадовал аудиторию, заменив слово &quot;блюз&quot; словом &quot;труп&quot; / Кадр из видео Богдана Процишина

Известный украинский блогер Богдан Процишин записал кавер на песню группы "Машина времени" - вместо "мой друг лучше всех играет блюз" он спел "мой друг лучше всех играет труп". Таким образом он отреагировал на спецоперацию СБУ в Киеве с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

"Хайпуем! Сегодня мы с тобой хайпуем", - написал Процишин в посте с новой песней. "Так кощунственно, но так атмосферно", - говорится в одном из комментариев.

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Как сообщал УНИАН, украинские спецслужбы предотвратили покушение на российского оппозиционного журналиста Бабченко, который проживает в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства. По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. 

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Новость в сюжете: "Убийство" в Киеве Аркадия Бабченко
Теги: #Аркадий Бабченко