"Вас курица клюнула в одно место?": Москаль о рекомендации Минздрава врачам учиться по сериалу "Доктор Хаус"

10:31, 11 апреля 2018
Курьёзы
395
Москаль в ироничной форме отреагировал на рекомендации МИНЗДРАВА относительно сериалов / фото УНИАН

Читайте такжеМоскаль оригинально ответил на запрос жителя Ужгорода: посоветовал ему обратиться в психбольницу (документ)

"А что – классная идея! Сдает кто-то экзамен по эндокринологии и пересказывает 12-й эпизод третьего сезона "Доктора Хауса". После окончания вуза такой медик пропишет больному от давления третью серию "Скорой помощи". Для поднятия жизненного тонуса будут давать флешку с "Медсестрой Джекки", а особо тяжелым больным скинут ссылку на сериал "Реанимация", - написал Москаль на своей странице в Facebook.

Относительно этой ситуации глава Закарпатской ОГА, вспомнил один стишок: "И пришел к Айболиту Барбос: "Меня курица клюнула в нос!".

"Вас что там в Минздраве – действительно курица клюнула в одно место? Рекомендую нетрадиционное лечение – возьмите на вооружение шприц с "Кавказской пленницы", а потом посмотрите "Пролетая над гнездом кукушки"!", - возмутился Москаль.

Напомним, ранее председатель Закарпатской ОГА Геннадия Москаля возмутило заявление и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены должным образом. Он назвал ее "еб***той".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #МОЗ#Москаль