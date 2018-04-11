"Вас курица клюнула в одно место?": Москаль о рекомендации Минздрава врачам учиться по сериалу "Доктор Хаус"

Геннадию Москалю не понравились советы Минздрава украинским врачам по поводу обучения по медицинским сериалам.

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль отреагировал на рекомендацию Минздрава украинским врачам учиться по медицинским сериалам, например, "Доктор Хаус".

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"А что – классная идея! Сдает кто-то экзамен по эндокринологии и пересказывает 12-й эпизод третьего сезона "Доктора Хауса". После окончания вуза такой медик пропишет больному от давления третью серию "Скорой помощи". Для поднятия жизненного тонуса будут давать флешку с "Медсестрой Джекки", а особо тяжелым больным скинут ссылку на сериал "Реанимация", - написал Москаль на своей странице в Facebook.

Относительно этой ситуации глава Закарпатской ОГА, вспомнил один стишок: "И пришел к Айболиту Барбос: "Меня курица клюнула в нос!".

"Вас что там в Минздраве – действительно курица клюнула в одно место? Рекомендую нетрадиционное лечение – возьмите на вооружение шприц с "Кавказской пленницы", а потом посмотрите "Пролетая над гнездом кукушки"!", - возмутился Москаль.

Напомним, ранее председатель Закарпатской ОГА Геннадия Москаля возмутило заявление и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены должным образом. Он назвал ее "еб***той".