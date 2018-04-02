"Дело в коррупции": американский журнал поместил на обложку Трампа в образе свиньи (фото)

09:23, 02 апреля 2018
Курьёзы
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Трампа поместили на обложку, приделав свиное рыло / NYM

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На фотографии, которую опубликовал в Twitter журналист издания Яшар Али, Трампу пририсовали свиное рыло. «Не тайный сговор. Не некомпетентность. Не жестокость. Все дело в коррупции, тупица», - гласит надпись на обложке журнала.

Автор заглавной статьи номера журналист Джонатан Чайт называет «коррупцию» и «жадность» главными составляющими президентства Трампа. В прошлом году журнал поместил Трампа в образе клоуна.

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Теги: #Трамп#журналист