"Дело в коррупции": американский журнал поместил на обложку Трампа в образе свиньи (фото)
09:23, 02 апреля 2018Курьёзы
1704
Автор заглавной статьи номера журналист Джонатан Чайт называет «коррупцию» и «жадность» главными составляющими президентства Трампа.
Трампа поместили на обложку, приделав свиное рыло / NYM
Журнал New York Magazine поместил на обложку своего номера президента США Дональда Трампа в образе свиньи.
Читайте такжеУкраинский художник создал обложку альбома Элтона Джона
На фотографии, которую опубликовал в Twitter журналист издания Яшар Али, Трампу пририсовали свиное рыло. «Не тайный сговор. Не некомпетентность. Не жестокость. Все дело в коррупции, тупица», - гласит надпись на обложке журнала.
Автор заглавной статьи номера журналист Джонатан Чайт называет «коррупцию» и «жадность» главными составляющими президентства Трампа. В прошлом году журнал поместил Трампа в образе клоуна.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter