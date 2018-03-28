В американском Финиксе несколько дней подряд не могли снять кота со столба (видео)

13:05, 28 марта 2018
Курьёзы
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Хозяева встретили его объятиями и миской вкусного молока / Скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, усатый красавец любит прогулки, поэтому его хозяева сначала не волновались, когда кот исчез. Но потом увидели, что он застрял на одном из столбов.

Слезать кот отказался, люди несколько дней не могли его снять. Четвероногий даже попал в эфир местного телеканала. Спустить его смог один из соседей – мужчина поднялся к вершине столба и снял кота.

Хозяева встретили его объятиями и миской вкусного молока.

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