В американском Финиксе несколько дней подряд не могли снять кота со столба (видео)

Спускать кота пошел один из соседей хозяев – мужчина поднялся к вершине столба и снял животное.

Жители американского города Финикс несколько дней подряд пытались снять со столба кота.

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Как говорится в сюжете ТСН, усатый красавец любит прогулки, поэтому его хозяева сначала не волновались, когда кот исчез. Но потом увидели, что он застрял на одном из столбов.

Слезать кот отказался, люди несколько дней не могли его снять. Четвероногий даже попал в эфир местного телеканала. Спустить его смог один из соседей – мужчина поднялся к вершине столба и снял кота.

Хозяева встретили его объятиями и миской вкусного молока.