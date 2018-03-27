Оригинально сообщившая о своей "беременности" девушка пошутила (фото, видео)

Происходящее девушка запечатлела на видео и опубликовала в YouTube.

Девушка, которая написала в Мелитополе на авто фразу "позвони, я беременна", просто пошутила.

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Оказалось, что таким образом она решила повеселить своего молодого человека, передает "РИА Мелитополь".

Студентка училища культуры, которая снимает ролики под псевдонимом Савина Мур, решила разыграть своего молодого человека и обрисовала его машину, да еще и фразу выбрала для некоторых мужчин шокирующую – "позвони, я беременна".

"На самом деле, я не беременна, не переживайте", - успокоила она фанатов.

Девушка спровадила своего молодого человека в ветклинику, а сама принялась за дело, как видно на записи.

Ранее местные СМИ предполагали, что, вероятно, мужчина перестал отвечать на звонки, и девушка не придумала ничего лучше, чем сообщить ему о радостной новости, оставив "смс" прямо на автомобиле.