Ставший звездой сети наглый песец вернулся за рыбой и привел трусливую подругу (видео)

15:04, 16 февраля 2018
Курьёзы
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Песец взорвал сеть своей выходкой / Скриншот

Читайте такжеГигантский окунь сам прыгнул в руки рыбакуМесяц назад пользователь был опубликован ролик, в котором песец начинает разрывать лапками лед, чтобы добраться до добычи хотя бы таким образом. И рыбалка таки позволил животному схватить одну рыбину.

На этот раз рыбак сам предложил ему поесть и даже назвал его Пушком: "Пушок, идем откармливать тебя будем", - слышно голос за кадром.

Мужчина дал рыбы и песцу, и лисице, хотя подруга животного оказалась трусливой - побоялась подходить слишком близко.

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Теги: #песец и рыба#песец и рыбалка#песец и лисица