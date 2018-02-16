Ставший звездой сети наглый песец вернулся за рыбой и привел трусливую подругу (видео)

Песец решил вернуться к рыбаку, но на этот раз не сам, а с лисицей.

Песец, ставший звездой YouTube, вернулся к рыбаку с Ямала за рыбой вместе с подругой-лисицей.

Читайте такжеГигантский окунь сам прыгнул в руки рыбакуМесяц назад пользователь был опубликован ролик, в котором песец начинает разрывать лапками лед, чтобы добраться до добычи хотя бы таким образом. И рыбалка таки позволил животному схватить одну рыбину.

На этот раз рыбак сам предложил ему поесть и даже назвал его Пушком: "Пушок, идем откармливать тебя будем", - слышно голос за кадром.

Мужчина дал рыбы и песцу, и лисице, хотя подруга животного оказалась трусливой - побоялась подходить слишком близко.