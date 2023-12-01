В списке есть овес и черника.

Одним из наиболее важных питательных веществ для вашего здоровья является клетчатка. Как пишет eatthis.com, женщинам рекомендуется потреблять 21-25 граммов клетчатки в день, а мужчинам - 30-38 граммов.

Если вы не привыкли уделять особое внимание клетчатке, то может показаться, что "выполнить" ежедневную норму сложно. Но как только вы найдете богатые клетчаткой любимые вам продукты, с этой задачей будет гораздо проще справляться.

10 самых полезных источников клетчатки

Эти продукты не только богаты клетчаткой, но также считаются полезными для здоровья из-за обильного содержания питательных веществ:

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черные бобы (то, что вам нужно, когда вы ищите больше клетчатки; бобы вкусные, доступные по цене и из них можно приготовить самые разные блюда);

фисташки (один из самых полезных источников клетчатки, которым вы можете перекусить; они также содержат "хорошие жиры" и растительный белок);

чечевица и другие бобовые (бобовые являются ключевым продуктом питания в вегетарианских и веганских диетах, диетах, полезных для сердца, и многих других);

авокадо (мощный суперпродукт, который можно использовать в качестве намазки для тостов, основы для гуакамоле или начинки для вечернего тако);

брокколи (еще один из самых полезных источников клетчатки; кроме того, одна тарелка брокколи обеспечивает около 133% дневной нормы витамина С и около 183% дневной нормы витамина К);

овес (отличный источник клетчатки: он также способствует ощущению сытости, является хорошим источником энергии и снижает уровень холестерина в крови);

хлеб из цельного зерна (цельнозерновой хлеб не только является здоровым источником клетчатки, но и приносит множество других преимуществ для здоровья);

черника (вкусный и питательный фрукт, содержащий 4 грамма клетчатки на чашку, поддерживает здоровье пищеварительной системы и помогает регулировать уровень сахара в крови);

семена чиа (растворимая клетчатка в семенах чиа при смешивании с водой образует гелеобразное вещество, вызывая ощущение сытости и помогая пищеварению; кроме того, они содержат жирные кислоты омега-3, которые полезны для здоровья сердца);

киноа (порция вареной киноа на 1 чашку содержит более 5 граммов растворимой и нерастворимой клетчатки; также киноа является полноценным источником белка и содержит незаменимые аминокислоты).

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