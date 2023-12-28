Отношение к обнажению в нашем обществе неоднозначное, но это полезно.

Улучшение сна не сводится к одному-единственному фактору - есть целый ряд вещей, которые можна изменить в спальне, чтобы спать как можно лучше.

Спать в пижаме или нет может показаться простым вопросом предпочтений, но есть множество веских причин, по которым стоит спать "по-командирски". То, что вы надеваете - или не надеваете - в постель, может оказать огромное влияние на качество сна.

Manta sleep пишет, что сон голышом может привести к улучшению здоровья и повышению уровня счастья.

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Приятные ощущения

Невозможно отрицать, что когда вы спите без одежды, вы чувствуете себя лучше. Люди не были созданы для того, чтобы спать в слоях ткани, и вы просто не можете превзойти то ощущение свободы и естественности, которое возникает, когда вы спите обнаженными.

Когда вы создаете себе более комфортные условия в постели, вы настраиваетесь на лучший сон в целом.

Сблизит с вашим партнером

Сон голышом с партнером может улучшить физическую сторону ваших отношений. Доказано, что контакт "кожа к коже" повышает выработку в мозге "гормона любви" - окситоцина.

Это помогает создать более прочную связь и эмоциональную близость с партнером. Так, компания Cotton USA провела исследование, в ходе которого участники, спавшие обнаженными, сообщили о более счастливых отношениях.

Улучшает качество сна

Пижамы, треники, ночные рубашки, большие футболки и все остальные вещи, которые люди любят надевать в постель, на самом деле могут мешать сну.

Они могут перекручиваться вокруг тела в течение ночи, что приводит к прерыванию сна, когда приходится просыпаться и все распутывать. Кроме того, они могут привести к перегреву тела и потливости.

Кожа дышит

Когда вы целый день одеты, такие важные части тела, как ступни, подмышки и гениталии, не имеют возможности дышать. Когда вы спите голышом, вы даете им возможность проветриться и сохранить свое тело здоровым. Это также может снизить вероятность возникновения таких заболеваний, как грибок.

Помогает регулировать уровень кортизола

Кортизол известен как гормон стресса в организме. Хотя кортизол важен для нормального функционирования, его избыток вреден для здоровья, так как он может вызывать беспокойство, увеличение веса, проблемы с пищеварением, головные боли и проблемы со сном.

Лучший способ контролировать выработку кортизола в организме - убедиться, что вы не подвергаетесь излишнему стрессу. Сон в одежде может привести к перегреву организма и дискомфорту, что может привести к повышению уровня кортизола.

Оптимальный уровень мелатонина и гормона роста

Перегрев может повысить уровень кортизола сверх необходимого, он может препятствовать эффективности мелатонина и гормона роста, которые необходимы для поддержания здоровья организма и замедления процесса старения.

Если вы не получаете достаточного количества этих гормонов, вы будете стареть быстрее, чем обычно. Сон в темной комнате также поддерживает циклы сна и выработку мелатонина в норме.

Улучшает циркуляцию крови

Одежда, особенно нижнее белье, может негативно влиять на циркуляцию крови и сосудистую систему. Она может вызвать такие проблемы, как варикозное расширение вен, а также мышечные боли и судороги.

Свободная одежда снижает вероятность возникновения проблем с кровообращением, но спать голышом все же лучше.

Здоровье половых органов

Для мужчин сжатие гениталий может нанести вред репродуктивному здоровью. Если дать им возможность дышать и не перегреваться, то сперма будет здоровой, а все органы - в рабочем состоянии.

Для женщин сон без нижнего белья снижает риск дрожжевых инфекций, которые процветают в замкнутой, влажной среде.

Ускоряет метаболизм - похудение

Сон в прохладных условиях позволяет вашему телу вырабатывать собственное тепло, которое, в свою очередь, сжигает калории и ускоряет метаболизм. Когда для того, чтобы сохранить прохладу, вам нужно всего лишь снять одежду, это совершенно не сложно.

Повышает уверенность в себе

Проводя больше времени обнаженным, вы сможете почувствовать себя более комфортно, что приведет к росту уверенности в себе. Это также позволит не стеснятся сексуального партнера.

Ранее УНИАН писал, что названы 8 вещей, которые суперуспешные люди всегда делают до 8 утра.

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