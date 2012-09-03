О нарушениях на выборах можно будет сообщать SMS
15:25, 03 сентября 2012Крым
19
На сайте КИУ есть карта
Комитет избирателей Украины с понедельника ввел электронную карту нарушений во время избирательной кампании, сообщил руководитель информационных проектов КИУ Виктор Килимар на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, карта размещена на сайте КИУ, и она постоянно обновляется в режиме реального времени.
"Информация о нарушениях кандидатами в депутаты, нарушениях со стороны партий поступает к нам от наших наблюдателей, не проверяется, а сразу выставляется на карту", - сказал Килимар.
По его словам, в день выборов 28 октября для быстрого реагирования и удобства будет работать SMS-линия, по которой можно будет направлять информацию в КИУ о выявленных нарушениях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter