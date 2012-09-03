22 тысячи абитуриентов зашли в вузы
14:08, 03 сентября 2012Крым
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Около 50% - за деньги из казны
22 550 абитуриентов поступили в этом году в высшие учебные заведения, расположенные на территории Крыма, почти половина будет учиться за счет средств государственного и республиканского бюджета, сообщила пресс-служба крымского правительства.
На дневной форме - 14 670 человек, на заочной - 7 880 человек.
Сравнения с прошлым годом Совмин не дает, вместе с тем, напоминает, что Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины в 2012 году ужесточило конкурсный набор и увеличило проходной балл по профильному предмету со 124 до 140.
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