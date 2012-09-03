22 тысячи абитуриентов зашли в вузы

22 550 абитуриентов поступили в этом году в высшие учебные заведения, расположенные на территории Крыма, почти половина будет учиться за счет средств государственного и республиканского бюджета, сообщила пресс-служба крымского правительства.

На дневной форме - 14 670 человек, на заочной - 7 880 человек.

Сравнения с прошлым годом Совмин не дает, вместе с тем, напоминает, что Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины в 2012 году ужесточило конкурсный набор и увеличило проходной балл по профильному предмету со 124 до 140.