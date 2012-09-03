Крым посетили 5 млн туристов с начала 2012 года, это на 7% больше, чем за аналогичный период 2011-го, сообщила в понедельник пресс-служба Совета министров республики.

Крымский премьер Анатолий Могилев заявил, что пропорционально с ростом потока курортников должны увеличиваться поступления налогов в бюджеты.

«Рост турпотока - это дополнительная нагрузка на медицину, коммунальную сферу, дорожную инфраструктуру, поэтому польза для Крыма должна исчисляться исходя не из миллионов туристов, а из того, какие доходы от сферы курортов поступили в бюджеты. Это те деньги, которые расходуются на поддержку и развитие инфраструктуры Крыма», - сказал Могилев, подчеркнув, что в регионе необходимо усовершенствовать механизм взимания турсбора.

Министр курортов и туризма автономной республики Александр Лиев утверждает, что порядка 80% отдохнувших на полуострове туристов хотели бы вернуться на крымские курорты еще раз - такие данные получены в результате соцопроса. «В конце августа, когда туристы покидают Крым, мы опросили порядка 5 тысяч человек и узнали их впечатления об отдыхе. Подавляющее большинство хотели бы вернуться в Крым еще раз», - говорит Лиев.